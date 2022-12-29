Такие инциденты будут продолжаться и дальше, – в разведке отреагировали на новый "хлопок" в Энгельсе

На аэродроме "Энгельс" 29 декабря снова слышали взрывы. Предыдущий "хлопок" посетил место всего несколько дней назад.

Взрывы являются прямым следствием агрессивной войны России против Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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За взрывы ответственна Россия

За происходящее на территории государства-агрессора отвечает российская власть.

Очевидно, это не первый и не осанный случай. В дальнейшем военная инфраструктура будет дальше деградировать. Такие инциденты, наверное, будут продолжаться,

– убежден Юсов.

Также он прокомментировал предыдущий "хлопок" в Энгельсе. Юсов отметил, что точно известно о поражениях самолетов, транспортных средств, а также личном составе. Речь идет о большем, чем трое погибших.

Взрывы на "Энгельсе": что известно

В Энгельсе в Саратовской области 29 декабря звучала воздушная тревога. Местные слышали взрывы. оккупанты, по традиции, уверяли, что якобы работает ПВО.

Российские СМИ писали, что над Энгельсом оккупанты могли сбить свой же Су-27. Указали, что пилот мог погибнуть.

Напомним, ночью 26 декабря на аэродроме также раздавался взрыв и. Были жертвы и пострадавшие. Захватчики сообщали о трех погибших и четырех травмированных, среди которых могли быть и боевые летчики.