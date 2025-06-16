Взрывы на Киевщине, там работает ПВО

Вечером 16 июня враг снова направил на Украину "Шахеды". Часть из дронов уже достигли Киевщины, там раздаются взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Что известно об атаке "Шахедов" на Киевскую область

Так, в 21:13 ОВА сообщила, что в Киевской области зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работают силы ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– отметили там.

Кроме этого, власть призвала не пренебрегать правилами безопасности: оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Где сейчас объявлена тревога: смотрите карту

Вскоре после этого, а именно в 21:19, председатель КГВА Тимур Ткаченко предупредил о российском дроне над столицей. Он отметил, что может быть громко.

"К сожалению, россияне пускают свое убийственное железо с разных направлений, много уже в воздушном пространстве Украины", – добавил он.

Заметим, что воздушную тревогу в области объявили в 20:12.

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В этот вечер взрывы раздавались и в других регионах Украины. В частности, ПВО работало в Черкассах, а также в Полтавской области и Запорожье. Причина одна: угроза ударных беспилотников.