Взрывы в Киевской области: в регионе работала ПВО

В Киевской области раздались взрывы. Мониторы сообщали о движении российских беспилотников типа "Шахед".

Воздушная тревога в Киевской области прозвучала в 5:15 22 ноября. В Киеве тревоги не было.

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Что известно о взрывах в Киевской области

Ориентировочно в 5:55 22 ноября мониторы сообщили о движении беспилотников на Киевщине через Чернобыльскую зону отчуждения. Дроны-камикадзе летели на запад. Туда же двигались 3 беспилотника от Дымера на Житомирщину и один – от Десны над водохранилищем.

Взрывы на Киевщине... В области работает ПВО по "Шахедам",

– заявили мониторы.

По состоянию на 6:04 22 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили о группах "Шахедов" в Киевской, Черниговской и Житомирской областях, двигавшихся в западном направлении.

В Киевской областной военной администрации заявили, что по состоянию на 6:32 22 ноября вражеские дроны движутся в регионе. По российским целям работала ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– призвали в КМВА.

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Кстати, в Сумах было слышно несколько взрывов из-за атаки российских ударных дронов ночью 22 ноября. К сожалению, в регионе погибли люди.

Исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь сообщил, что человек в областном центре погиб из-за российского удара. К сожалению, на месте, где прогремел второй взрыв в Сумах, также погиб человек.