Это тот символ, который будет разрушен: Буданов заверил, что Крымский мост не будет существовать

Крымский мост является одним из символов "русского мира", и он, как и крейсер "Москва" и весь режим Путина в целом, будет разрушен.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью.

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По его словам, Крымский мост исчезнет, ведь эта транспортная артерия действительно никому не нужна. Произойдет это уже после деоккупации полуострова.

Крымский мост – это символ, который будет разрушен. Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать,

– подчеркнул Буданов.

Причастна ли Украина к подрыву Крымского моста

Руководитель ГУР Минобороны с большой осторожностью говорил про Крымский мост, отметив, что лучше поднять эту тему позже, скорее всего, уже после нашей победы. В то же время он сообщил, что Крымский мост получил очень сильные разрушения.

Буданов прокомментировал обвинение врага, что якобы к подрыву моста причастен он сам. В ответ на обвинения глава ГУР МО просто рассмеялся.

"Знаете, я отношусь к этому не до конца серьезно. Одно из крупнейших печатных изданий коммунистической партии Китая опубликовало статью о том, что Россия обвиняет в этом Украину с очень высоким уровнем скепсиса в этих обвинениях. И они так легонько натолкнули на мысль, что, в принципе Россия любит подобные вещи делать сама, чтобы кого-то в чем-то обвинить и потом якобы развязать себе руки", – добавил Буданов.

Что говорит Украина о подрыве Крымского моста

Президент Владимир Зеленский отверг обвинения России в том, что Украина причастна к взрыву на Крымском мосту. Глава государства подчеркнул, что Украина точно "не заказывала" взрыв на Крымском мосту. В то же время, президент намекнул, что взрыв мог стать следствием внутренних конфликтов в России.

В частности, Зеленский заявил, что в России серьезный конфликт между военными и спецслужбами. Следовательно, какая-то из этих сторон могла стоять за взрывами.

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