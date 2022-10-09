Такое мнение в эфире 24 канала высказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, ФСБ уже давно пытается продвинуть отставку Шойгу. Но обвинять его и российских оккупантов в том, что из-за них произошли эти взрывы – неуместно.
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Как рассказывают российские пропагандисты, взрывы, вероятно, произошли из-за грузовика со взрывчаткой. Поэтому военные вообще здесь ни при чем. Это вопрос ФСБ и местной полиции, которые не слишком тщательно его проверяли.
Пока эта версия (с грузовиком – 24 канал) будет основной, это удар не по Шойгу, а по ФСБ. Оккупанты могут рассказывать, что якобы Шойгу сделал все, что мог – никаких попыток авианалета или беспилотников над мостом не было. Попробуй доказать обратное,
– считает Молчанов.
Почему Шойгу мог организовать эти взрывы
Как отмечает Молчанов, оккупанты способны на любые удивительные поступки, чтобы сохранить свое место под солнцем. Приспешник Путина Шойгу понимает, что конечный крах в войне против Украины не за горами. Он так и останется фанерным генералом без почестей. Поэтому люди Шойгу могут попытаться отвлечь внимание от его отставки, а перебросить провалы на другие спецслужбы.
Если уж на то пошло, он может думать, что нет победы – не будет и позора. Не только Шойгу, но и многие российские генералы, Генштаб. И у них есть инструмент, о котором часто забывают – Главное разведывательное управление Генштаба (ГРУ – 24 канала) – конкурент ФСБ,
– отметил Молчанов.
По его словам, многие российские агенты в Украине служат именно ГРУ, а не ФСБ. Возможно, именно они организовали эти взрывы в ответ на упреки против Шойгу.
Молчанов предположил, что взрывы на Крымском мосту мог организовать Шойгу: смотрите видео
Взрывы на Крымском мосту: коротко
- Утром 8 октября в Крыму было очень "жарко". Там раздались взрывы на Крымском мосту.
- Сначала сообщалось, что там горят цистерны с топливом на железнодорожной линии. А впоследствии опубликовали фотографии проезжей части, элементы которой пошли ко дну.
- Одна из версий, как это произошло – взрыв грузовика, начиненного взрывчаткой.
- В Офисе Президента также считают, что взрывы на Крымском мосту – это спецоперация российских силовиков. Так они начинают свое противостояние.
- По данным аналитиков Института изучения войны, Путин хочет срочно найти козла отпущения за взрывы на Крымском мосту. По всей вероятности, выбор падет на Минобороны России.