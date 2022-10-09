Таку думку в ефірі 24 каналу висловив херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, ФСБ вже давно намагається просунути відставку Шойгу. Але звинувачувати його та російських окупантів в тому, що через них сталися ці вибухи – недоречно.
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Як розповідають російські пропагандисти, вибухи, ймовірно, сталися через вантажівку з вибухівкою. Тому військові взагалі тут ні до чого. Це питання до ФСБ та місцевої поліції, які не надто ретельно її перевіряли.
Поки ця версія (з вантажівкою – 24 канал) буде основною, то це удар не по Шойгу, а по ФСБ. Окупанти можуть розповідати, що нібито Шойгу зробив все, що міг – ніяких спроб авіанальоту чи безпілотників над мостом не було. Спробуй довести протилежне,
– вважає Молчанов.
Чому Шойгу міг організувати ці вибухи
Як наголошує Молчанов, окупанти здатні на будь-які дивні вчинки, щоб зберегти своє місце під сонцем. Посіпака Путіна Шойгу розуміє, що кінцевий крах у війні проти України не за горами. Він так і залишиться фанерним генералом без почестей. Тому так люди Шойгу можуть спробувати відвернути увагу від його відставки, а перекинути провали на інші спецслужби.
Якщо вже на те пішло, то він може думати, що немає перемоги – не буде і ганьби. Не лише Шойгу, але й багато російських генералів, Генштаб. І в них є інструмент, про який часто забувають – Головне розвідувальне управління Генштабу (ГРУ – 24 каналу) – конкурент ФСБ,
– зазначив Молчанов.
За його словами, багато російських агентів в Україні служать саме на ГРУ, а не на ФСБ. Можливо, саме вони організували ці вибухи у відповідь на закиди проти Шойгу.
Молчанов припустив, що вибухи на Кримському мосту міг організувати Шойгу: дивіться відео
Вибухи на Кримському мосту: коротко
- Зранку 8 жовтня у Криму було надзвичайно "спекотно". Там пролунали вибухи на Кримському мосту.
- Спершу повідомляли, що там горять цистерни з паливом на залізничній лінії. А згодом опублікували фотографії проїжджої частини, елементи якої пішли на дно.
- Одна з версій, як це сталося – вибух вантажівки, яка була начинена вибухівкою.
- В Офісі Президента також вважають, що вибухи на Кримському мосту – це спецоперація російських силовиків. Так вони починають своє протистояння.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, Путін хоче терміново знайти цапа-відбувайла за вибухи на Кримському мосту. Цілком ймовірно, що вибір впаде на Міноборони Росії.