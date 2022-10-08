Появилась реакция Эстонии на взрывы на Крымском мосту

У всего мира появилась возможность наблюдать "хлопок" на Крымском мосту, впрочем, пока не комментируют это. В то же время уже есть первая реакция из Европы. Речь идет о министре иностранных дел Эстонии Урмасе Рейнсале.

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По словам Рейнсале, можно предположить, что за этими взрывами стояла Украина. Поскольку наше государство давно заявило, что цель – разрушить мост. При этом он добавляет, что мост физически не разрушен, но упала часть автомобильного моста и горит железная дорога – главное, что движение остановилось.

Мост имеет важное символическое значение для России, поскольку Керченский мост соединил Россию и Крымский полуостров, что особенно важно как логистическое сообщение. Для Путина мост был важен еще и потому, что он подтверждал, что Крым навсегда останется за Россией.

– заявил он.

Рейнсалу не исключает, что подрыв моста был запланирован именно на сегодняшний день, ведь вчера исполнилось 70 лет Путину. Он подчеркнул, что это был смелый поступок. "Эстония, безусловно, приветствует это и приветствует украинские подразделения специального назначения, которые, как ожидается, будут руководить этой операцией" .