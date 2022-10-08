Появилась реакция Эстонии на взрывы на Крымском мосту
У всего мира появилась возможность наблюдать "хлопок" на Крымском мосту, впрочем, пока не комментируют это. В то же время уже есть первая реакция из Европы. Речь идет о министре иностранных дел Эстонии Урмасе Рейнсале.
Читайте также Путин очень взбешен: как повреждение Крымского моста повлияет на поставки российской армии
По словам Рейнсале, можно предположить, что за этими взрывами стояла Украина. Поскольку наше государство давно заявило, что цель – разрушить мост. При этом он добавляет, что мост физически не разрушен, но упала часть автомобильного моста и горит железная дорога – главное, что движение остановилось.
Мост имеет важное символическое значение для России, поскольку Керченский мост соединил Россию и Крымский полуостров, что особенно важно как логистическое сообщение. Для Путина мост был важен еще и потому, что он подтверждал, что Крым навсегда останется за Россией.
– заявил он.
Рейнсалу не исключает, что подрыв моста был запланирован именно на сегодняшний день, ведь вчера исполнилось 70 лет Путину.
Он подчеркнул, что это был смелый поступок. "Эстония, безусловно, приветствует это и приветствует украинские подразделения специального назначения, которые, как ожидается, будут руководить этой операцией" .
Взрывы на Крымском мосту: последние новости
- Утром 8 октября произошло два взрыва на Крымском мосту. Уже стало известно, что за "хлопком" стоят украинские спецслужбы , в том числе и Служба безопасности Украины.
- Теперь поставка вражеской техники, которая идет через Крым, существенно изменится и отразится на возможности россиян оборонять Херсонскую область.
- Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что уничтожение Крымского моста разрушает очередные логистические цепочки россиян, поэтому им труднее будет не только подвозить резервы, но и вывозить раненых и тому подобное.
- К слову, на "хлопок" на Крымском мосту уже мемами отреагировали украинцы, а россияне – истерикой.
Обратите внимание – Путин отреагировал на горящий Крымский мост: смотрите видео