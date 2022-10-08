З'явилася реакція Естонії на вибухи на Кримському мосту
Увесь світ має можливість спостерігати "бавовну" на Кримському мості, втім, поки не коментують цього. Водночас вже є перша реакція з Європи. Мовиться про міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу.
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За словами Рейнсалу, можна припустити, що за цими вибухами стояла Україна. Оскільки, наша держава давно заявила, що мета – зруйнувати міст. При цьому він додає, що міст фізично не зруйнований, але впала частина автомобільного мосту і горить залізниця – головне, що рух зупинився.
Міст має важливе символічне значення для Росії, оскільки Керченський міст з'єднав Росію і Кримський півострів, що було особливо важливо як логістичне сполучення. Для Путіна міст був важливий ще й тому, що він підтверджував, що Крим назавжди залишиться за Росією,
– заявив він.
Рейнсалу не виключає, що підрив мосту був запланований саме на сьогодні, адже вчора виповнилося 70 років Путіну.
Він наголосив, що це був сміливий вчинок – "Естонія, безумовно, вітає це і вітає українські підрозділи спеціального призначення, які, як очікується, будуть керувати цією операцією".
Вибухи на Кримському мосту: останні новини
- Зранку 8 жовтня пролунали два вибухи на Кримському мосту. Уже стало відомо, що за "бавовною" стоять українські спецслужби, зокрема й Служба безпеки України.
- Тепер постачання ворожої техніки, яке йде через Крим – суттєво зміниться та відобразиться на можливості росіян обороняти Херсонську область.
- Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що знищення Кримського мосту руйнує чергові логістичні ланцюжки росіян, тож їм важче буде не лише підвозити резерви, а й вивозити поранених тощо.
- До слова, на "бавовну" на Кримському мосту уже мемами відреагували українці, а росіяни – істерикою.
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