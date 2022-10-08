З'явилася реакція Естонії на вибухи на Кримському мосту

Увесь світ має можливість спостерігати "бавовну" на Кримському мості, втім, поки не коментують цього. Водночас вже є перша реакція з Європи. Мовиться про міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу.

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За словами Рейнсалу, можна припустити, що за цими вибухами стояла Україна. Оскільки, наша держава давно заявила, що мета – зруйнувати міст. При цьому він додає, що міст фізично не зруйнований, але впала частина автомобільного мосту і горить залізниця – головне, що рух зупинився.

Міст має важливе символічне значення для Росії, оскільки Керченський міст з'єднав Росію і Кримський півострів, що було особливо важливо як логістичне сполучення. Для Путіна міст був важливий ще й тому, що він підтверджував, що Крим назавжди залишиться за Росією,

– заявив він.