Взрывы на Николаевщине и возле Черкасс: враг бил ракетами из авиации и атаковал дронами
В Николаевской области раздались взрывы. Россия запустила по региону крылатые ракеты.
Мониторы предупредили, что область атакуют крылатые ракеты Х-59/69. Воздушная тревога в Николаевской области раздается с 6:27 19 октября.
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Что известно о взрывах на Николаевщине
В мониторинговых телеграм-каналах написали, что в 6:01 два российских истребителя Су-57 летели в сторону Азовского моря. Людей предупредили об угрозе Х-59/69 для Юга Украины.
Мониторы предупреждали ориентировочно в 6:30 о том, что 4 крылатые ракеты движутся Криворожским районом в сторону Николаевщины.
Ориентировочно в 6:42 СМИ написали о взрывах в Южноукраинске Николаевской области. Власти области о последствиях атаки врага не сообщали.
Взрывы слышали возле Черкасс
В 6:44 мониторы писали, что 2 ракеты летят в сторону Кировоградщины. Далее начали двигаться в сторону Черкасской области, а именно – в Уманский район.
Воздушные силы предупреждали людей:
- в 6:46 – скоростная цель на Николаевщину;
- крылатая ракета изменила направление в район Первомайска;
- крылатая ракета через Кировоградскую область в направлении Умани.
В 6:47 глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил о повышенной ракетной опасности.
Суспильное в 6:55 написало, что возле Черкасс был слышен звук взрыва. По состоянию на 7:01 вблизи Черкасс и в окрестностях города работала ПВО.
Ориентировочно в 7:29 в Черкассах было шумно из-за атаки российских дронов, в 7:32 – снова раздались взрывы.
По состоянию на 7:37 глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что Россия атакует вражескими дронами. Он призвал людей позаботиться о своей безопасности.