Сгорело топливо для оккупантов: на Запорожье дроны атаковали цистерны с нефтепродуктами

Российские захватчики снова жалуются на атаку беспилотников. В Черниговском районе Запорожской области дроны нанесли удары по трем цистернам с нефтепродуктами.

Об этом сообщили российские пропагандисты, передает 24 Канал. Кстати, оккупанты пожаловались, что дроны также атаковали 6 регионов России.

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Дроны атаковали цистерны с нефтепродуктами на Запорожье

Захватчики заявили, что БПЛА нанесли удар по трем цистернам с нефтепродуктами в оккупированном Черниговском районе Запорожской области. Пострадавших будто бы нет.

В сети уже показали кадры последствий атаки дронов. Заметили, что сгорели цистерны с топливом для оккупантов.

Дроны атаковали цистерны с нефтепродуктами / Фото из сети

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Мощный пожар в результате атаки дронов: смотрите видео

Кстати, российское минобороны также грезило, что за ночь 13 сентября над 6 регионами России якобы "сбили 20 беспилотников".