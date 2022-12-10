Атаки по российской территории: как это повлияет на поддержку США в отношении Украины

Издание The Times сообщило, что неформально в Пентагоне дали зеленый свет на использование Украиной дронов по территории России. Эскалация в войне не состоялась.

Об этом для 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, ранее было представление, что Вашингтон не хочет предоставлять Украине оружие, которое может бить по территории агрессора.

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"На США ориентируется очень много наших партнеров. Если бы американцы сказали, что не хотят предоставлять Украине оружие, которое может ударить по территории России, то для Франции и Германии это означало бы, что Украине нельзя давать ничего, что било бы дальше, чем на 70 километров", – сказал Краев.

Украина должна освободить все свои территории

По мнению Краева, информация из Пентагона выглядит базовой и в нашем контексте важно, что американцы просто напомнили – дело обороны Украины не является делом нескольких километров. Украина должна приостановить российских агрессоров.

Американцы неоднократно заявляли, что каждую свою поставку вооружения пытаются четко рассчитать, в соответствии с потребностями ВСУ. Освобождение Крыма, Донбасса и возобновление контроля над всей территорией Украины – это то, что США поддерживают, – рассказал Краев.

США не прекратят поставлять вооружение

Краев сказал, что атаки на аэродромы и другие военные объекты на территории России не предотвратят предоставление Украине вооружения. Напротив, в США увидели, что Россия не видит этого как эскалацию.

"Оккупанты не отреагировали на эти атаки. Они это проглотили. Для США это может стать еще одним подтверждением, что можно предоставить современное вооружение. Это очень положительный сигнал для нас. Оккупантам нечем ответить. В поставках вооружения для США разрешено все", – считает Краев.

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Заявления России о ядерном оружии

Пентагон сообщает, что Россия расширяет и модернизирует свои возможности по ядерному арсеналу. Об этом говорил и президент оккупантов Владимир Путин. Он заявил о возможности превентивного ядерного удара. По мнению политолога, если это воспринимать как словесный ответ, то это поражение.

"Вспомним, что раньше ответы России были совсем другими. Они говорили, что любая атака на территории России вызовет ядерный армагеддон. Сейчас слышим, что Россия использует ядерное оружие только в отместку. Риторика Путина изменилась и она смягчилось. Это и информационная поражение", – добавил Краев.

Что известно о заявлении Пентагона