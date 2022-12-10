Кроме того, остается и угроза ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины, хотя наша разведка пока и не наблюдает подготовки к очередному массированному удару.

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Это, скорее всего, связано с тем, что российское руководство до сих пор не может оправиться после взрывов на аэродромах стратегической авиации. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в своем стриме, сообщает 24 канал.

Россияне перебросили авиацию с атакованных аэродромов

Он отметил, что после атак часть стратегических бомбардировщиков россияне перегнали в Заполярье и под Мурманск. Однако материальную базу, по всей видимости, никто не перевозил.

Олег Жданов о последствиях ударов по российским аэродромам: смотрите видео

Следовательно, готовить самолеты к боевому применению и к пускам ракет там, где они сейчас расположены, невозможно. Для этого их нужно возвращать на базы в Энгельс, Рязань или Курск, и уже там готовиться к их применению.

Итак, мы еще больше усложнили Российской Федерации порядок применения стратегических бомбардировщиков для нанесения массированных ракетных ударов по нашей территории.

– подытожил Жданов.

Взрывы в России продолжаются