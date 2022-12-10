Кроме того, остается и угроза ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины, хотя наша разведка пока и не наблюдает подготовки к очередному массированному удару.
Обратите внимание До 100 летательных аппаратов: полковник ВСУ допускает несколько волн массированных атак России
Это, скорее всего, связано с тем, что российское руководство до сих пор не может оправиться после взрывов на аэродромах стратегической авиации. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в своем стриме, сообщает 24 канал.
Россияне перебросили авиацию с атакованных аэродромов
Он отметил, что после атак часть стратегических бомбардировщиков россияне перегнали в Заполярье и под Мурманск. Однако материальную базу, по всей видимости, никто не перевозил.
Олег Жданов о последствиях ударов по российским аэродромам: смотрите видео
Следовательно, готовить самолеты к боевому применению и к пускам ракет там, где они сейчас расположены, невозможно. Для этого их нужно возвращать на базы в Энгельс, Рязань или Курск, и уже там готовиться к их применению.
Итак, мы еще больше усложнили Российской Федерации порядок применения стратегических бомбардировщиков для нанесения массированных ракетных ударов по нашей территории.
– подытожил Жданов.
Взрывы в России продолжаются
- После "хлопков" на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" 5 декабря взрывы в России не прекратились. Так, 6 декабря на аэродроме в Курске загорелся нефтенакопитель. Пожар был очень масштабным, для его ликвидации даже привлекли Московскую железную дорогу – в Курск поехали 3 пожарных поезда.
- 7 декабря случился взрыв газа в торговом центре в Назрани в Ингушетии. Здание почти полностью выгорело, 4 человека пострадали.
- 8 декабря масштабный пожар вспыхнул в Белгородской области. Россияне заявили о работе ПВО, но, вероятно, взрыв произошел в результате падения ракеты, которой оккупанты стреляли по Украине.
- 9 декабря загорелось уже в Москве. Пожар произошел в торговом центре "Мега Химки", возгорание возникло на складе строительного магазина, а огонь перебросился дальше. Начали взрываться газовые баллоны и банки с краской. Сообщалось, что площадь пожара достигла 17 тысяч квадратных метров.