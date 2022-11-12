Российский теракт на "Северных потоках": накануне там побывали "корабли-призраки"

В сентябре 2022 года Россия, по всей видимости, сама повредила "Северные потоки", чтобы спровоцировать утечку газа и дестабилизировать ситуацию в Европе. Незадолго до взрывов вблизи мест пролегания газопровода заметили загадочные корабли.

Об этом свидетельствуют данные мониторингово-аналитической компании SpaceKnow. Незадолго до взрывов на Северных потоках обнаружили 2 судна с выключенными транспондерами.

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Длина судов – от 95 до 130 метров. По данным специалистов, в акватории, прилегающей к месту взрывов, насчитали 25 судов. В то же время у 23 из них были включены транспондеры.

Это позволило отследить:

маршрут;

пункт отправки;

пункт назначения

Между тем данных о 2 "кораблях-призраках" нет.

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В Офисе Президента заявили, что взрывы – теракт, который Россия спланировала заблаговременно. Страна-оккупант хотела, чтобы в ЕС началась паника накануне зимы. Кремль хотел дестабилизировать ситуацию в Европе. Об этом заявил Михаил Подоляк.

Масштабная "утечка газа" из Северного потока-1 – это не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой,

– написал Подоляк.

Кроме того, о теракте заявили в Минэнергетики. В то же время, российская провокация не удалась.

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