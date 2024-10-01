Россияне ударили по критической инфраструктуре Сумщины, несколько громад осталось без света

Вечером 1 октября Россия снова запустила по Украине "Шахеды". К сожалению, в Шосткинском районе зафиксировано попадание.

Об этом сообщили в Сумской ОГА. Отмечается, что удар пришелся на объект критической инфраструктуры.

Удар по критической инфраструктуре

Предварительно, в результате атаки россиян обесточены Шосткинская, Глуховская, Ямпольская территориальные общины,

– пишут в ОВА.

В то же время по состоянию на 23:40 противовоздушные бои продолжаются. Подразделения ПВО работают над уничтожением вражеских средств поражения.