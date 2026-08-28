Об этом сообщают местные СМИ.

Каковы последствия атаки на оккупированные территории

Местные жители жалуются, что после удара БПЛА загорелась тепловая электростанция в оккупированном городе Счастье в Луганской области.

После этого произошел блэкаут на неподконтрольных Украине территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

При этом назначенный Россией глава оккупированной части Донецкой области Денис Пушилин атаку и ее последствия не комментировал. Хотя, судя по постам, свет пропал во всем Донецке около 01:00 28 августа.

Об опасности БПЛА местные ресурсы сообщали еще с 21:00 27 августа.

Около 04:00 электроснабжение начали восстанавливать.

Взрывы раздавались и в Крыму.

В частности, оккупанты так сбивали беспилотники, что один из них попал в пятиэтажный дом на улице Героев Подводников в Севастополе.

Пострадали 4 человека. У пожилой женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, мужчина получил осколочные ранения спины. Еще два человека получили легкие травмы и отказались от госпитализации.

Ударная волна выбила окна в квартирах, людей эвакуировали, на месте работают пожарные и спасатели. Осколки также упали на соседний отель, а также повреждены два корпуса детского сада № 34, который готовили к открытию после ремонта к 1 сентября, и более 15 автомобилей.

А в Казачьей бухте дрон попал в якобы пустые цистерны для топлива.

Напомним, что этой ночью под атакой оказались и российские территории. В частности, под прицелом оказался аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области.

Российский город Ярославль, где расположен НПЗ, также подвергся ударам дронов. В городе прогремели взрывы, а над местом прилета образовалось облако дыма.