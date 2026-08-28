Жители Энгельса всю ночь сообщали о взрывах и большом количестве дронов над городом, публикуя соответствующие кадры, пишет Supernova+.

Что известно об атаке на Энгельс

По предварительным данным, в атаке задействованы беспилотники, вероятно, типа ZTK-150.

Россияне утверждают, что им якобы удалось перехватить несколько БПЛА.

Внимание, нецензурная лексика! Атака на Саратовскую область: смотрите видео

Внимание, нецензурная лексика! Взрывы в Саратовской области: смотрите видео

Впрочем, зафиксированы и удары на территории авиабазы.

Несмотря на атаку, самолеты продолжают совершать вылеты. Вероятно, одной из целей мог стать вертолетная площадка на территории авиабазы.

Внимание, нецензурная лексика! Атака на Саратовскую область: смотрите видео

Внимание, нецензурная лексика! Атака на Саратовскую область: смотрите видео

Напомним, что утром 28 августа российский город Ярославль, где находится НПЗ, также подвергся ударам дронов. В городе прогремели взрывы. Над местом прилета образовалось облако дыма.