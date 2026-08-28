Мешканці Енгельса всю ніч повідомляли про вибухи та велику кількість дронів над містом, публікуючи відповідні кадри, пише Supernova+.

Що відомо про атаку на Енгельс

За попередніми даними, в атаці задіяні безпілотники, ймовірно, типу ZTK-150.

Росіяни стверджують, що їм вдалося нібито перехопити кілька БпЛА.

Увага, нецензурна лексика! Атака на Саратовську область: дивіться відео

Увага, нецензурна лексика! Вибухи у Саратовській області: дивіться відео

Втім, зафіксовані й удари на території авіабази.

Попри атаку, літаки продовжують здійснювати вильоти. Ймовірно, однією з цілей міг стати гелікоптерний майданчик на території авіабази.

Увага, нецензурна лексика! Атака на Саратовську область: дивіться відео

Увага, нецензурна лексика! Атака на Саратовську область: дивіться відео

Нагадаємо, що вранці 28 серпня російське місто Ярославль, де є НПЗ, теж опинилося під ударами дронів. У місті прогриміли вибухи. Над місцем прильоту утворилася хмара диму.