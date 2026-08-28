Ночная атака на ВОТ: на Востоке отключилось электричество, а в Крыму был нанесен удар по пятиэтажному дому
В оккупированных регионах на востоке Украины отключилось электричество после атаки дронов на Луганскую область. А в Крыму произошло попадание в жилой дом.
Об этом сообщают местные СМИ.
Каковы последствия атаки на оккупированные территории
Местные жители жалуются, что после удара БПЛА загорелась тепловая электростанция в оккупированном городе Счастье в Луганской области.
После этого произошел блэкаут на неподконтрольных Украине территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
При этом назначенный Россией глава оккупированной части Донецкой области Денис Пушилин атаку и ее последствия не комментировал. Хотя, судя по постам, свет пропал во всем Донецке около 01:00 28 августа.
Об опасности БПЛА местные ресурсы сообщали еще с 21:00 27 августа.
Около 04:00 электроснабжение начали восстанавливать.
Взрывы раздавались и в Крыму.
В частности, оккупанты так сбивали беспилотники, что один из них попал в пятиэтажный дом на улице Героев Подводников в Севастополе.
Пострадали 4 человека. У пожилой женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, мужчина получил осколочные ранения спины. Еще два человека получили легкие травмы и отказались от госпитализации.
Ударная волна выбила окна в квартирах, людей эвакуировали, на месте работают пожарные и спасатели. Осколки также упали на соседний отель, а также повреждены два корпуса детского сада № 34, который готовили к открытию после ремонта к 1 сентября, и более 15 автомобилей.
А в Казачьей бухте дрон попал в якобы пустые цистерны для топлива.
Напомним, что этой ночью под атакой оказались и российские территории. В частности, под прицелом оказался аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области.
Российский город Ярославль, где расположен НПЗ, также подвергся ударам дронов. В городе прогремели взрывы, а над местом прилета образовалось облако дыма.