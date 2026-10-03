На ТОТ Запорожской области горит база оккупантов
В ночь на 3 октября на оккупированных территориях царило беспокойство. В частности, на ТОТ Запорожской области горела база оккупантов.
О подробностях рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Что известно об атаке на ВОТ
Удар пришелся по оккупированной Кирилловской косе.
Там ночью была поражена база оккупантов, что расположена в туристической зоне в районе пансионатов "Югра" и "Каприз".
На месте зафиксирован пожар. По предварительным данным, на данный момент россиянам удалось его локализовать.
Последствия устанавливаются.
Где раздавались взрывы: смотрите на карте
Напомним, что Донецк этой ночью тоже вздрогнул от мощных взрывов. Было слышно в Киевском, Ленинском, Ворошиловском и Калининском районах. Прогремело не менее 10 мощных взрывов.
После этого сообщалось, что в нескольких городах Донбасса начались проблемы с электричеством.