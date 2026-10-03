Про деталі розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Що відомо про атаку на ТОТ

Удар припав по окупованій Кирилівській косі.

Там вночі було уражено базу окупантів, що розташована у туристичній зоні в районі пансіонатів "Югра" та "Каприз".

На місці фіксується пожежа. Станом на зараз, попередньо, росіянам її вдалося локалізувати.

Наслідки встановлюються.

Де лунали вибухи: дивіться на карті

Нагадаємо, що Донецьк цієї ночі теж здригнувся від потужних вибухів. Було гучно у Київському, Ленінському, Ворошиловському та Калінінському районах. Пролунало щонайменше 10 потужних вибухів.

Після цього повідомлялося, що у кількох містах Донбасу почалися проблеми зі світлом.