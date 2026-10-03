Про деталі розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
Що відомо про атаку на ТОТ
Удар припав по окупованій Кирилівській косі.
Там вночі було уражено базу окупантів, що розташована у туристичній зоні в районі пансіонатів "Югра" та "Каприз".
На місці фіксується пожежа. Станом на зараз, попередньо, росіянам її вдалося локалізувати.
Наслідки встановлюються.
Де лунали вибухи: дивіться на карті
Нагадаємо, що Донецьк цієї ночі теж здригнувся від потужних вибухів. Було гучно у Київському, Ленінському, Ворошиловському та Калінінському районах. Пролунало щонайменше 10 потужних вибухів.
Після цього повідомлялося, що у кількох містах Донбасу почалися проблеми зі світлом.