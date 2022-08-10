российская пропагандистская машина начинает давать сбой, – экс-работник СБУ о Крыме

Ситуация в Новофедоровке, которая состоялась 9 августа, очень важна для Украины. Не только, как уничтожение врага, но и психологический аспект, ведь те россияне, которые бежали с оккупированного полуострова увидели правду.

Об этом 24 каналу рассказал бывший работник СБУ Иван Ступак. Он также отметил, что информационная война между Украиной и россией продолжается параллельно и постоянно. Это противостояние сравнимо со спринтерским забегом – победит тот, кто лучше распределил собственные силы.

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"Сейчас мы можем видеть, как российская пропагандистская машина начинает давать сбой и буксовать. Все, что вчера произошло, кроме взорванных вертолетов и хлопка, имело еще один весомый подтекст", – говорит Иван Ступак.

Все эти россияне, вчера массово убегавшие из Крыма, разнесут информацию по всем уголкам россии. Они приедут в свою глубинку и будут рассказывать не то, что говорят из телевизора, а правду,

– убежден экс-работник СБУ.

По словам Ступака, такая информационная кампания очень важна, ведь все эти россияне как зараженные тараканы – информацию уже не сдержать.

В головах россиян зародятся сомнения и начнутся вопросы, вроде, почему не работает ПВО и противоракетная оборона, отмечает специалист.

Детальнее об информационном влиянии от взрывов в Новофедоровке: смотрите видео

Взрывы на авиабазе в Новофедоровке: коротко