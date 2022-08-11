Четыре версии взрывов в Крыму: военный эксперт назвал наиболее вероятный

Хотя до сих пор неизвестно, стали ли феерические взрывы на российском военном аэродроме в Крыму следствием действий Вооруженных Сил Украины, отовсюду раздаются версии того, как украинские защитники могли бы это сделать.

Наиболее вероятными называют 3 варианта причин взрывов возле Новофедоровки, предложенные разными авторитетными источниками. Их для 24 канала прокомментировал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Кроме того, он выдвинул еще одну четвертую версию.

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Какие есть варианты

Аналитики Inform Napalm предположили, что ВСУ сначала выбили из работы российскую противовоздушную оборону с помощью высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM, а затем ударили ракетами ATACMS. Впрочем, информации о том, что США все же передали такое оружие Украине, нет.

В Институте изучения войны сделали предположение, что украинцы могли модифицировать свой противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" для других целей и ударили по авиабазе россиян из него.

The Washington Post выдвинул иную версию. Там считают, что взрывы в Крыму могли стать результатом диверсии и работы украинских сил Специальных операций в паре с партизанами.

По словам Олега Каткова, вдобавок к этим вариантам нужно рассматривать еще и вероятное использование украинского оперативно-тактического комплекса "Сапсан", также известного под названием "Гром-2".

Впрочем, эксперт заявил, что у каждой из упомянутых версий есть реальные шансы на жизнь. Он подробно проанализировал каждую из них.

Прежде всего, он пояснил, что в связи с тем, что на аэродроме были 2 мощных и одновременных взрыва, можно сразу отбросить варианты использования малоразмерных дронов-камикадзе, Bayraktar TB2 и подобного. Организовать столь масштабные и синхронные взрывы с огромными разрушениями физически невозможно.

Версия с ATACMS

По мнению Каткова, вариант работы HARM и ATACMS является отличной и абсолютно реальной версией. Ракеты HARM действительно могли бы уничтожить радиолокационные станции таких комплексов, как С-300 и С-400, с которыми можно было увидеть следующий пуск.

Такие радары видят пуск баллистической ракеты, и HARM крайне необходимо решение для того, чтобы их ослепить, чтобы ПВО в Крыму не имела запаса времени для реакции. Важно, что ПВО действительно не сработало. Скорее всего, она даже не увидела такой угрозы. Таким образом, версия с ATACMS реальна,

– объяснил эксперт.

Он напомнил, что 9 августа, в тот же день, когда произошли взрывы в Крыму, появилась информация об ударе по базе хранения боеприпасов в Геническе. Этот город также расположен на расстоянии около 200 километров от линии разграничения, то есть дальность пуска должна быть 230 – 250 километров, что наталкивает на мысль о наличии дальнобойных ракет в арсенале ВСУ.

Справился ли бы "Нептун"

Не менее интересным решением было использование украинского "Нептуна". Катков отметил, что действительно разрабатывалась версия этого ПКРК, предусматривавшая возможность поражения наземных целей.

По мнению эксперта, огромным аргументом в пользу этой версии есть то, что цель, то есть аэродром, расположена на берегу моря. А для "Нептуна" крайне легко лететь над морем, он хорошо умеет делать это, после чего либо поражает радиоконтрастную цель, либо падает по заданным координатам.

"Технически экстренно доделать "Нептун" за полгода больше, чем возможно. Эта версия также объясняет, почему не сработала ПВО – ракета заходила с моря и низковысотная. После поражения крейсера "Москва" уже доказано то, что российская ПВО может ее "проспать", – считает Олег Катков.

Если это сделали наши спецназовцы, им нужно поставить памятник

Следующий возможный вариант – диверсионные действия украинских ССО. По словам эксперта, в таком случае эта спецоперация должна войти во все учебники истории, ведь смогут заложить сверхмощные боеприпасы и сделать синхронный подрыв – это фантастическая работа.

Этим людям нужно будет поставить памятник и называть центральные улицы городов,

– подчеркнул Катков.

Для понимания он пояснил, что на военном аэродроме есть отдельный батальон – несколько сотен человек, занимающихся исключительно охраной базы. Кроме того, там полно постов и камер наблюдения. Более того, речь идет не о мирном времени, а о настоящей войне, когда враг понимает вероятность деятельности спецназовцев.

"Это объект повышенной охраны, на который нужно пройти, заложить взрывчатку, а потом еще и взорвать, учитывая, что там может быть банально заблокирован радиоканал взрыва", – подчеркнул военный эксперт.

Именно поэтому он склоняется к ракетным ударам по аэродрому, а не подрыву на месте.

Насколько возможно использование "Сапсана"

В конце концов, четвертая версия состоит в том, что Украина доделала ОТРК "Сапсан", официального подтверждения чего нет.

Как рассказал Катков, еще в начале 2021 тогдашний министр обороны Таран сообщал, что этот комплекс был на 80% готов к началу испытаний. Кроме того, примерно тогда же Defense Express общались и с заместителем министра обороны Миронюком, рассказавшим, что продолжается максимальная активизация работы над "Сапсаном". Существовали все компоненты, был согласован состав так называемой опытной батареи. Там должно было быть все для того, чтобы отработать все возможные ситуации, начать огневые испытания и принять комплекс на вооружение в обозримой перспективе.

Эксперт считает, что уровень готовности ОТРК на тот момент и 1,5 года работы, хотя почти 6 месяцев из них в условиях полномасштабной войны, создают возможность того, что "Сапсан" все же закончили и сделали готовым к использованию. Особенно если следовать версии США относительно того, что они не передавали нам ATACMS, а атака была осуществлена именно из украинского оружия.

Работы "Сапсана" были бы похожи на версию с ATACMS – сначала прореживание противоракетной обороны, а за ним – нанесение удара. Еще большую вероятность этой версии придает большая мощность взрывов, ведь у "Сапсана" самая большая боевая часть из всех предложенных вариантов – 480 килограммов. Для сравнения у ракеты ATACMS вдвое меньше боевая часть – 225 килограммов.

Катков подчеркни, что, несмотря на реалистичность всех версий, ему бы хотелось, чтобы правдивой оказалась именно четвертая.

Тогда открывается огромный путь, учитывая то, что "Сапсан" имеет дальность от 300 километров, а при этом руки у нас не связаны какими-либо обязательствами перед США, как в случае с ATACMS,

– подытожил Олег Катков.

Полный стрим с Олегом Катковым на 24 канале: смотрите видео

Взрывы в оккупированном Крыму: коротко