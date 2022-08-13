Непризнание очевидного в Саках подрывает доверие россиян к командованию, – Карась

После взрывов в Новофедоровке ключевым вопросом остается, что имеет большее влияние на войну – уничтожение вражеской техники или психологический аспект. Во всяком случае, россия почувствовала на себе оба.

О взрывах в Новофедоровке, временно оккупированном Крыму, и их последствиях для российской армии в стриме 24 каналу рассказал украинский военный, общественный активист Евгений Карась.

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россияне не признают очевидного

Военный заметил, что россияне до сих пор не могут признать наглядное уничтожение своего авиационного полка. Это сильно подрывает доверие к их командованию и пропаганде.

Начинается внутренняя ирония. А где есть ирония по поводу собственных потерь и нашей силы, там обязательно скоро будет деморализация. Моральное состояние уже у них низкое, а здесь дойдет даже до истерических ноток,

– убежден Евгений Карась.

Он также отметил, что авиационный полк россии, дислоцировавшийся в Новофедоровке, в частности отвечал за охрану захваченных объектов "Черноморнефтегаза". Впрочем, после "хлопка" свои обязанности он больше выполнять не может.

россия меняет командующего черноморским флотом

После инцидента на аэродроме в Крыму россия решила уволить командующего черноморским флотом игоря осипова. Его заменит виктор соколов, до сих пор командовавший военно-морской академией имени кузнецова.

Впрочем, Евгений Карась убежден, что россия только меняет шило на мыло. Мол, они оба являются представителями одной штабной группы.

"Чтобы лишить российские войска и командование разных "недостатков" – это очень продолжительно по времени. российская армия бронелоба, поэтому качественных изменений в скорые сроки не будет. Я думаю, что там все и дальше будет раз**рачено нашими ударами", – убежден активист.

Евгений Карась о взрывах в Крыму, армии россии и прочем – смотрите видео

Взрывы в Новофедоровке: коротко