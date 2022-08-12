Насколько упала мощь морской авиации россии после взрывов в Крыму: анализ разведки Британии

Во временно оккупированном Крыму 9 августа прогремела целая серия взрывов. Сокрушительные потери российской авиации на аэродроме вблизи Новофедоровки оказали большое влияние на военную мощь страны-агрессора.

Хотя окончательной версии касательно взрывов на аэродроме "Саки" 9 августа до сих пор нет, возможности морской авиации россии испытали значительное ослабление. К такому выводу пришли в разведке Великобритании 12 августа.

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Анализ британской разведки по взрывам в Крыму

В сообщении разведки Великобритании говорится, что 9 августа 2022 года на подконтрольном россии военном аэродроме "Саки" в западной части полуострова Крым произошли взрывы.

Отмечается, что реальная причина взрывов неясна, однако гигантские облака дыма в виде "грибов", которые можно увидеть на видео, опубликованном очевидцами, однозначно свидетельствуют о детонации до четырех открытых складов с боеприпасами.

По данным британской разведки, по меньшей мере 5 истребительных бомбардировщиков Су-24 "Фехтовальщика" и 3 многоцелевых истребителя Су-30 "Фланкер-Н" почти точно были уничтожены или получили серьезные повреждения в результате взрывов. При этом центральная часть аэродрома "Саки" испытала значительные разрушения, однако сам аэродром, скорее всего, до сих пор можно использовать.

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Британская разведка отмечает, что потеря восьми боевых самолетов является незначительной частью общего авиапарка, которым владеет россия для поддержки войны против Украины. Однако аэродром "Саки" прежде использовался страной-агрессором, как база для авиации черноморского флота вмс.

Возможности морской авиации флота (россии – ред. 24 канал) пока значительно ослаблены. Этот инцидент, вероятно, заставит российских военных пересмотреть свое восприятие угрозы. Крым, вероятно, рассматривался (оккупантами – ред. 24 канал), как безопасная тыловая зона,

– заключают в разведке Великобритании.

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