Хоча остаточної версії щодо вибухів на аеродромі "Саки" 9 серпня досі немає, можливості морської авіації росії зазнали значного послаблення. Такого висновку дійшли у розвідці Великої Британії 12 серпня.

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Аналіз британської розвідки щодо вибухів у Криму

У повідомленні розвідки Великої Британії йдеться, що 9 серпня 2022 року на підконтрольному росії військовому аеродромі "Саки", що у західній частині півострова Крим, пролунали вибухи.

Зазначається, що реальна причина вибухів незрозуміла, проте велетенські хмари диму у вигляді "грибів", які можна побачити на відео, опублікованому очевидцями, однозначно свідчать про детонацію до чотирьох відкритих складів з боєприпасами.

За даними британської розвідки, щонайменше 5 винищувальних бомбардувальників Су-24 "Фехтувальника" й 3 багатоцільових винищувачі Су-30 "Фланкер-Н" майже точно були знищені або зазнали серйозних пошкоджень унаслідок вибухів. При цьому центральна частина аеродрому "Саки" зазнала значних руйнувань, проте сам аеродром, скоріш за все, досі можна використовувати.

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Британська розвідка зауважує, що втрата восьми бойових літаків є незначною частиною від загального авіапарку, яким володіє росія для підтримки війни проти України. Проте аеродром "Саки" передусім використовувався країною-агресоркою, як база для авіації чорноморського флоту вмс.

Можливості морської авіації флоту (росії – ред. 24 канал) наразі значно послаблені. Цей інцидент, ймовірно, змусить російських військових переглянути своє сприйняття загрози. Крим, ймовірно, розглядався (окупантами – ред. 24 канал), як безпечна тилова зона,

– підсумовують у розвідці Великої Британії.

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