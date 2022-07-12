россия перекручивает факт деоккупации Украиной территорий: Новую Каховку сравнивают с Бейрутом

Вечером 11 июля ВСУ метко ударили по вражескому складу с боеприпасами в Новой Каховке. россия, конечно же, пытается перевернуть инцидент в свою пользу путем дезинформации.

Пропагандисты страны-агрессора приравнивают события в Новой Каховке к терактам в Бейруте, при этом извращают факт деоккупации Украиной своих территорий. В Центре противодействия дезинформации предостерегли украинцев от очередного фейка кремля.

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кремль хочет, чтобы точные удары ВСУ на Юге воспринимали как теракты

На фоне уничтожения складов россиян с боеприпасами в Новой Каховке кремлевская пропаганда распространила фейк, что Организация Объединенных Наций якобы "осудила действия ВСУ" на временно оккупированных территориях Херсонской области.

На самом же деле представитель генсека ООН Фархан Хак высказался, что организация "не имеет комментариев по этому конкретному вопросу". При этом ООН в целом выступает "против любых военных действий, вызывающих разрушение гражданских зданий".

Таким образом, Россия искажает факт деоккупации Украиной своих собственных территорий, называя это терактами и сравнивая вытеснение россиян из Новой Каховки с событиями в Бейруте.

Речь идет о террористических атаках 12 ноября 2015 года в столице Ливана, совершенных двумя террористами-смертниками в Бурдж-аль-Бараджне. Ответственность за совершенное взяло на себя так называемое Исламское Государство (ИГИЛ).

К слову, сравнивать деоккупацию территорий суверенного государства с террористическими актами – абсурдно. В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что Министерство обороны выполняет приказ президента освободить Юг нашего государства.

Напомним, что ряд легитимных чиновников Херсонской области неоднократно призывали местных жителей по возможности эвакуироваться, чтобы облегчить работу Вооруженных Сил Украины по деоккупации региона. В середине июня с таким призывом выступила и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Добавим, что начальница Объединенного координационного центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что подготовка к освобождению региона продолжается еще с первого дня полномасштабного вторжения России. По ее словам, ВСУ на Юге продвигаются каждый день, впрочем, для более динамичной деоккупации Украине необходимо больше западного оружия.

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