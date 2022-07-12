Пропагандисти країни-агресорки прирівнюють події у Новій Каховці до терактів у Бейруті, при цьому перекручують факт деокупації Україною своїх територій. У Центрі протидії дезінформації застерегли українців від чергового фейку кремля.

До теми В окупованій Новій Каховці прогриміли вибухи: ЗСУ знищили ще один ворожий склад – епічне відео

кремль хоче, щоб влучні удари ЗСУ на Півдні сприймали, як теракти

На тлі знищення складів росіян з боєприпасами у Новій Каховці, кремлівська пропаганда поширила фейк, що Організація Об'єднаних Націй буцімто "засудила дії ЗСУ" на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Насправді ж представник генсека ООН Фархан Хак висловився, що організація "не має коментарів щодо цього конкретного питання". При цьому ООН в цілому виступає "проти будь-яких військових дій, які спричиняють руйнування цивільних будівель".

Таким чином росія перекручує факт деокупації Україною своїх власних територій, називаючи це терактами та порівнюючи витіснення росіян з Нової Каховки з подіями у Бейруті.

Довідка. Мовиться про терористичні атаки 12 листопада 2015 року у столиці Лівану, здійснені двома терористами-смертниками в Бурдж-аль-Бараджне. Відповідальність за скоєне взяла на себе так звана "Ісламська держава" (ІДІЛ).

До слова, порівнювати деокупацію територій суверенної держави з терористичними актами – абсурдно. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що Міністерство оборони виконує наказ президента звільнити Південь нашої держави.

Нагадаємо, що низка легітимних посадовців Херсонської області неодноразово закликала місцевих мешканців за можливості евакуюватися, щоб полегшити роботу Збройних Сил України з деокупації регіону. У середині червня з таким закликом виступила й міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Додамо, що начальниця пресцентру Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк заявила, що підготовка до звільнення регіону триває ще з найпершого дня повномасштабного вторгнення росії. За її словами, ЗСУ на Півдні просуваються щодня, втім, для більш динамічної деокупації Україні необхідно більше західної зброї.

Вас може зацікавити – Катерина Соляр розмазала пропагандиста соловйова за брехню про Нову Каховку: дивіться відео