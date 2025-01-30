Где находится Новозыбков, возле которого поразили станцию нефтепровода "Дружба": смотрите карту

В Брянской области в ночь на 30 января раздавались взрывы. Россияне писали, что неизвестные беспилотники атаковали станцию нефтепровода "Дружба" вблизи населенного пункта Новозыбков.

После этого на месте вспыхнул пожар. Где расположен Новозыбков и насколько далеко этот город от границы с Украиной – читайте в материале 24 Канала.

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Каково местоположение Новозыбкова

Ночью 30 января, в сети начали писать о взрывах и пожаре в районе населенного пункта Новозыбков в Брянской области. По предварительным данным, там БпЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию.

Очевидцы писали, что в небе над городом раздавались громкие взрывы. Предварительно, там также заметили несколько воздушных целей. Свидетели происшествия публиковали видео с пожаром.

Известно также, что зарево наблюдали вблизи Мамая и Замишево. Сейчас официально российские власти не комментировали, однако Минобороны страны-агрессора рапортовало, что якобы в Брянской области их военным удалось "перехватить 2 украинских беспилотника".

Пожар возле Новозыбкова в Брянской области: смотрите видео

Стоит отметить, что город Новозыбков расположен в более чем 36 километрах от границы Украины с Россией в Черниговской области. Станция возле этого населенного пункта относится к нефтепроводу "Дружба".

Где расположен Новозыбков: смотрите на карте

OSINT-аналитики из телеграм-канала Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ также опубликовали координаты с места атаки станции в Брянской области.

Координаты пораженной станции в Брянской области / Фото из телеграм-канала Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

Интересно, что нефтепровод "Дружба" имеет ключевое значение для поставки нефти из России на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и в Европу. Через этот нефтепровод транспортируют около 33 миллионов тонн нефти в год.