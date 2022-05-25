Взрывы и обстрелы Юга: оккупанты беспощадно гонят по Николаевщине и терроризируют Херсонщину

Российские военные продолжают обстреливать южные регионы Украины. Оккупанты били "Смерчами" по Николаеву и продолжили активные боевые действия на Херсонщине.

Россияне "Смерчами" обстреляли Николаев

В Николаевской областной военной администрации рассказали, что вечером и ночью снова от обстрелов страдала Широковская община, сообщает 24 канал. Обстрелы были за пределами населенных пунктов, потому, к счастью, пострадавших нет.

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Сообщается, что ночью россияне снова обстреляли Николаев из реактивной системы залпового огня "Смерч". В настоящее время уточняется информация о пострадавших и повреждениях.

Вооруженные силы России нанесли удар по поселку Первомайское, из-за чего разрушены жилые дома и гражданские гаражи. В то же время, к счастью, нет пострадавших.

В Николаевской ОВА рассказали, что также были обстрелы в селе Лиманы Галицыновской общины. Данные о пострадавших уточняются.

Днем и ночью войска агрессора обстреливали Березнеговатскую общину. По предварительной информации, потерпевших и повреждений нет. Обстрел Шевченковской общины привел к возгоранию частного автомобиля.

На территории Херсонщины было много взрывов

Как сообщили в Херсонской ОВА, на территории области российские кафиры продолжают активные боевые действия. В частности, за прошедшие сутки на Херсонщине было много взрывов и обстрелов.

Также было зафиксировано несколько вражеских вертолетов и истребителей. В результате взрывов 24 мая произошел сбой в работе мобильных операторов.

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По информации Херсонской ОВ, стабильно тяжелая ситуация в оккупированных населенных пунктах бывшего Высокопольского, Великоалександровского, Нововоронцовского и Белозерского районов.

В ВСУ заявили о напряженной ситуации на Юге

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что ситуация на южном фронте остается стабильно напряженной . Россияне обстреливают оккупированные населенные пункты и пытаются обвинить в этом вооруженные силы Украины.

Сообщалось, что войска агрессора пытаются вынудить местных жителей согласиться на сотрудничество или оккупацию. Кроме того, россияне хотят мобилизовать в свою армию украинцев с оккупированных территорий Херсонской области.

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