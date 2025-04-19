Давно не использовали эти ракеты, – в УДА "Юг" рассказали детали мощной атаки по Одессе

Ночью 19 апреля в Одесской области раздавался сигнал воздушной тревоги. Накануне вечером оккупанты ударили по Одесской области ракетами. Это была очень мощная атака.

Враг применил 8 ракет различного типа. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

К теме В Одессе прогремели взрывы

"Окончательно известно о том, что это были 3 баллистические ракеты. Мы говорим об "Искандер-М". Также о 3 ракетах Х-31П. Мы говорим о том, что очень давно россиянами не использовались ракеты "Оникс". Их было две. Понятно, запущены с территории временно оккупированного Крыма", – сказал он.

К сожалению, были повреждены фермерские хозяйства. Там было попадание в ангары, где хранилась солома. Россиян кто-то пытался навести на какие-то цели. Однако главное, что нет погибших, пострадавших.

Также сегодня ночью были "Шахеды". В Одесской области раздавались сигналы воздушной тревоги. Опять происходили настоящие воздушные бои. Работали системы ПВО, мобильные огневые группы. 11 "Шахедов" было уничтожено, в частности, на Юге. Большинство было уничтожено в небе над Одесской областью,

– сообщил спикер.

Враг атакует Юг

Сергей Братчук отметил, что враг не оставляет Одесскую область без внимания, как и весь Юг. Захватчики осуществляют атаки ракетами, "Шахедами" на Херсонскую, Николаевскую области. К сожалению, по Херсону также прилетают КАБы. Захватчики держат Приднепровский направление в постоянном напряжении.

Ежедневно есть удары по Херсону, по нашей прибрежной зоне на правом берегу, по общинам, которые расположены возле Днепра. Враг пытается бить по критической гражданской инфраструктуре, сломать украинскую устойчивость, убедить людей уехать оттуда, чтобы таким образом создать для себя зону, где не будет людей, возможно, даже украинских защитников. Россияне на это надеются,

– объяснил он.

Цель оккупантов понятна. Это атаки на наши днепровские острова, что враг периодически пытается делать. Россияне делают попытки выйти на правый берег, однако захватчикам это не удается.