Депутат Одесского районного совета Валентина Шульц рассказала 24 Каналу о последствиях многочасового вражеского обстрела региона. По ее словам, оккупанты более 7 часов подряд наносили удары по гражданским и логистическим объектам.

Каковы последствия атаки для гражданских объектов и людей

В результате атаки ранения получили три человека, они находятся в состоянии средней тяжести. Серьезно поврежден Черноморский колледж, где выбиты стекла и разбита мебель, а также в очередной раз россияне попали в элеватор.

На местах попаданий работают коммунальщики, психологи, а также представители местных властей, которые помогают жителям,

– сообщила Шульц.

Она пояснила, что процедура возмещения ущерба предусматривает обязательный акт осмотра поврежденного имущества. Процесс осуществляется через местные администрации.

Международные фонды очень быстро предоставляют пленку, фанеру, а также помогают с восстановлением окон,

– заверила Шульц.

Для тех, чье жилье разрушено, действует программа отселения (в другое жилье или пансионаты) и компенсации проживания сроком до 12 месяцев.

Последствия атаки в Одесской области / Фото: ГСЧС

В Одесской области остро стоит вопрос укрытий

На фоне интенсивных обстрелов остро встает вопрос о наличии защитных сооружений. Как рассказала депутат Одесского райсовета, с началом пляжного сезона ежегодно количество укрытий в Одессе и населенных пунктах области увеличивается. В частности, их становится больше и в учебных заведениях Одесчины.

Однако она отметила, что в некоторых районах защитных сооружений не хватает, люди укрываются в паркингах. В дополнительных укрытиях, по ее словам, есть необходимость, поскольку обстрелы Одесской области усиливаются.

Хотелось бы, чтобы все-таки в городе Одессе было установлено больше мобильных укрытий, особенно в Приморском районе, который подвергается постоянным атакам,

– подчеркнула Шульц.

Депутат Одесского районного совета также добавила, что из-за нехватки мест в укрытиях учебный процесс в некоторых образовательных учреждениях планируют организовывать в две смены, чтобы ученики могли учиться офлайн в безопасности.

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