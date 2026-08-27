Депутатка Одеської районної ради Валентина Шульц розповіла 24 Каналу про наслідки багатогодинного ворожого обстрілу регіону. За її словами, окупанти понад 7 годин поспіль завдавали ударів по цивільних та логістичних об'єктах.

Які наслідки атаки для цивільних об'єктів та людей

Внаслідок атаки поранення отримали троє осіб, вони перебувають у стані середньої важкості. Серйозних пошкоджень зазнав Чорноморський коледж, де вибито скління та потрощено меблі, а також вкотре росіяни поцілили в елеватор.

На місцях прильотів працюють комунальники, психологи, а також представники місцевої влади, які допомагають мешканцям,

– озвучила Шульц.

Вона пояснила, що процедура відшкодування передбачає обов'язковий акт обстеження пошкодженого майна. Процес відбувається через місцеві адміністрації.

Міжнародні фонди дуже швидко надають плівку, фанеру, а також допомагають з відновленням вікон,

– запевнила Шульц.

Для тих, чиє житло зруйноване, діє програма відселення (в інше житло чи пансіонати) та компенсації проживання терміном до 12 місяців.

Наслідки атаки по Одеській області / Фото: ДСНС

На Одещині гостро стоїть питання укриттів

На тлі інтенсивних обстрілів гостро постає питання наявності захисних споруд. Як розповіла депутатка Одеської райради, з початком пляжного сезону щороку кількість укриттів в Одесі та населених пунктах області збільшується. Зокрема стає їх більше і в навчальних закладах Одещини.

Однак вона констатувала, що в певних районах захисних споруд не вистачає, люди ховаються в паркінгах. В додаткових укриттях, з її слів, є потреба, бо обстріли Одещини дедалі посилюються.

Хотілось би, щоб все ж таки мобільних укриттів було більше встановлено в місті Одеса, особливо в Приморському районі, який зазнає постійних атак,

– підкреслила Шульц.

Депутатка Одеської райради також додала, що через нестачу місць в укриттях навчальний процес у деяких закладах освіти планують організовувати у дві зміни, аби учні мали змогу навчатися офлайн у безпеці.

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