Ворог застосував звичайні та реактивні БпЛА, "Бандеролі" та навіть балістику. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Одеси вночі 27 серпня?

Повітряну тривогу в Одесі та різних районах Одеської області впродовж ночі 27 серпня оголошували неодноразово. З акваторії Чорного моря ворог, як повідомляли Повітряні сили та моніторингові спільноти, групами та хвилями налітали цілі ворога.

Вибухи в Одесі та області гриміли так само багато разів, чутно було й роботу ППО. На цей час відомо, що російська армія застосувала різні типи засобів повітряного нападу – це звичайні БпЛА, реактивні дрони, балістичні ракети та баражуючі боєприпаси "Бандероль".

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що одночасно з Одесою під ударом ворога перебували й інші регіони. Зокрема, вибухи від атак балістичних ракет гриміли у Запоріжжі, Павлограді, Кривому Розі, Кременчуці. Балістика й БпЛА масовано проривалися й до Києва.