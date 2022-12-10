Из-за обстрелов почти вся Одесская область без света: какая ситуация в Херсонской области
Источник:ДТЭК
Ночью россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Оккупанты разрушили сразу несколько объектов.
На место прибыли военные, спасатели, аварийные бригады энергетиков. Восстановление разрушенных объектов начнется сразу, как разрешат военные.
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Ситуация с электроснабжением в Одесской области
Ситуация с электроснабжением в результате вражеских обстрелов сложна как в самой Одессе, так и области. Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в городе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры. По населенным пунктам региона также происходят экстренные отключения.
Энергетики ДТЭК Одесские электросети и НЭК Укрэнерго объединили усилия и работают вместе 24/7, чтобы как можно скорее починить все разрушенное врагом и стабилизировать ситуацию,
– сообщили в ДТЭК.
Свет исчез и в Херсоне
Ночью и утром русские оккупанты обстреливали Херсон. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что в результате вражеских обстрелов в части Херсона исчезла электроэнергия.
Из-за повреждений линий электропитания снова без света остались центр города, Шуменский микрорайон и поселок Степановка.
Всего без электроэнергии осталось 2 549 абонентов. Ремонтные бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам.