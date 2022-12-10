Из-за обстрелов почти вся Одесская область без света: какая ситуация в Херсонской области

Ночью россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Оккупанты разрушили сразу несколько объектов.

На место прибыли военные, спасатели, аварийные бригады энергетиков. Восстановление разрушенных объектов начнется сразу, как разрешат военные.

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Ситуация с электроснабжением в Одесской области

Ситуация с электроснабжением в результате вражеских обстрелов сложна как в самой Одессе, так и области. Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в городе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры. По населенным пунктам региона также происходят экстренные отключения.

Энергетики ДТЭК Одесские электросети и НЭК Укрэнерго объединили усилия и работают вместе 24/7, чтобы как можно скорее починить все разрушенное врагом и стабилизировать ситуацию,

– сообщили в ДТЭК.

Свет исчез и в Херсоне

Ночью и утром русские оккупанты обстреливали Херсон. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что в результате вражеских обстрелов в части Херсона исчезла электроэнергия.

Из-за повреждений линий электропитания снова без света остались центр города, Шуменский микрорайон и поселок Степановка.

Всего без электроэнергии осталось 2 549 абонентов. Ремонтные бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам.