Ночные взрывы в Одессе и Николаеве: что произошло и есть ли "прилеты"

Ночью 7 мая во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. В Одессе и Николаеве прогремели взрывы.

Ночью российский агрессор вывел в акваторию Черного моря 4 надводных ракетоносителя. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук.

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Что известно о ночных взрывах во время тревоги

Братчук отметил, что также проводится соответствующая боевая работа наших средств, в частности ПВО. Возможно, звуки, которые слышали в Одессе, были связаны именно с этим.

У нас нет прилетов. Так что работаем дальше, мониторим информацию, что и как происходит,

– подчеркнул председатель Общественного совета при ОВА.

Также он призвал пользоваться только официальными источниками информации.

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Оккупанты атаковали Юг ракетами

Начальник координационного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала, что ночью враг атаковал ракетами.

Оккупанты использовали стратегическую авиацию и направили по Югу, в частности, ракеты типа Х-22. Они не высокоточны. Поэтому вполне вероятно, что агрессор пытался узнать, где и какие системы ПВО готовы работать.

Попадание в одно из промышленных предприятий. Разрушен цех, однако человеческих потерь нет. Есть попадание в поля, поскольку погрешность этих ракет (Х-22 – 24 Канал) предусматривает такие попадания, как на Херсонщине, так и на Николаевщине,

– отметила Гуменюк.

Также она напомнила, что с вечера субботы, 6 мая, российские захватчики нарастили присутствие ракетоносителей в Черном море. До сих пор остается четыре надводных. Суммарный зал – до 32 "Калибров". Гуменюк отметила, что это довольно существенная угроза с моря.

Присутствие ракетоносителей может свидетельствовать о подготовке, учитывая еще и календарные даты. Поэтому нужно быть готовым, что оккупанты могут устроить определенные "салюты".

В ОК "Юг сообщили, что ночью враг направилпо Николаевщине и 1 на Херсонщину. Есть попадание в объект промышленности. Люди не пострадали. Также в середине прошлого дня оккупанты нанесли еще один удар, вероятно, из берегового ракетного комплекса 2 ракетами типа "Оникс". Есть попадание в район гидропарка Херсона. К счастью, обошлось без жертв. Заметим, что зрывы в Николаеве раздались в 00:23 и 00:34. В частности, об этом сообщал и глава ОВА Виталий Ким. В Одессе слышали звук взрыва около 00:55.