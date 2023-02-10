ПВО отработала на отлично: сколько российских ракет сбили над Одесской областью

10 февраля 2023, 12:39
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Максим Марченко

Россия массированно атаковала Украину ракетами 10 февраля. В Одесской области мощно отработала ПВО.

Всего над Одесской областью сегодня сбили 13 вражеских ракет. Об этом информирует 24 Канал.

Обратите внимание Массированный удар по Украине 10 февраля: во многих областях сработала ПВО, где есть прилеты

Марченко отметил, что враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет.

Как всегда, подразделения противовоздушной обороны Одесчины отработали на отлично и сбили над регионом тринадцать ракет! Спасибо героям-защитникам неба Одесчины, вы лучшие! Слава Украине,
– подчеркнул глава ОВА.

Обратите внимание! Во время массированной атаки на Украину российские ракеты "Калибр" пересекли воздушное пространство Румынии, которая является членом НАТО. Североатлантический альянс должен отреагировать. Подробнее о российских ракетах в Румынии читайте здесь.
Автор: Юлія Лобурак