ПВО отработала на отлично: сколько российских ракет сбили над Одесской областью
10 февраля 2023, 12:39Читати новину українською
Источник:Максим Марченко
Россия массированно атаковала Украину ракетами 10 февраля. В Одесской области мощно отработала ПВО.
Всего над Одесской областью сегодня сбили 13 вражеских ракет. Об этом информирует 24 Канал.
Обратите внимание Массированный удар по Украине 10 февраля: во многих областях сработала ПВО, где есть прилеты
Марченко отметил, что враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет.
Как всегда, подразделения противовоздушной обороны Одесчины отработали на отлично и сбили над регионом тринадцать ракет! Спасибо героям-защитникам неба Одесчины, вы лучшие! Слава Украине,
– подчеркнул глава ОВА.