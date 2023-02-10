ПВО отработала на отлично: сколько российских ракет сбили над Одесской областью

Россия массированно атаковала Украину ракетами 10 февраля. В Одесской области мощно отработала ПВО.

Всего над Одесской областью сегодня сбили 13 вражеских ракет. Об этом информирует 24 Канал.

Обратите внимание Массированный удар по Украине 10 февраля: во многих областях сработала ПВО, где есть прилеты

Марченко отметил, что враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет.

Как всегда, подразделения противовоздушной обороны Одесчины отработали на отлично и сбили над регионом тринадцать ракет! Спасибо героям-защитникам неба Одесчины, вы лучшие! Слава Украине,

– подчеркнул глава ОВА.