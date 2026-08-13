Ночью Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области: что известно о последствиях

Очередная ночная воздушная атака противника привела к пожарам. Одним из пострадавших регионов оказалась Одесская область.

Об последствиях обстрела сообщили в Измаильской РГА. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

Обстрел Одесской области 13 августа: какие последствия?

В ночь на четверг, 13 августа, российские войска провели новую атаку на Одесскую область ударными дронами. Они нанесли удары по портовой инфраструктуре. Об этом сообщила Измаильская районная государственная администрация.

Там отметили, что на месте возник пожар. Спасатели работают над ликвидацией последствий. Представители администрации пока не называют точные масштабы разрушений.

Удар противника последовал после сообщений Воздушных сил о движении нескольких групп беспилотников в южную часть Одесской области. Впоследствии стало известно, что часть дронов направлялась непосредственно на Измаил.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

В ту же ночь под ударом оказался и Чернигов. По данным городского совета, оккупанты нанесли удар по северо-восточной части города, после чего там также вспыхнул пожар. Информацию о возможных пострадавших и масштабах разрушений пока уточняют.