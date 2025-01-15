Могли дойти только одни дроны: чем могли атаковать химзавод в Казани

В Казани 14 января был атакован завод "Оргсинтез", который производит химические вещества. В том числе и для "Шахедов". Он расположен в 1200 километрах от границы с Украиной. Выполнить такое боевое задание могли только дроны уровня UJ-22.

Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, примерно такими БПЛА мог быть поражен завод "Казаньоргсинтез".

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"Выполнить боевую задачу на такой дальности могут, исходя из наших возможностей, только беспилотники уровня UJ-22. Это примерно такой же беспилотник в свое время заходил в Алабуге на цех по производству "Шахедов". Примерно такими дронами мог быть поражен этот завод", – предположил он.

"Шахедов" стало меньше

Роман Свитан отметил, что "Казаньоргсинтез" изготавливает достаточно высокотехнологичные сорта пластика для авиационной, ракетной промышленности. В частности, и для "Шахедов". В последнее время заметно, как украинские дальние средства поражения уничтожают или пытаются уничтожить места производства, сборки, размещения "Шахедов". То есть склады, логистические узлы, а также личный состав, который запускает эти дроны по территории Украины.

В последнее время все замечают, что "Шахедов" стало меньше. Это действие, в частности, наших спецслужб: ГУР, Сил специальных операций, Службы внешней разведки, СБУ, которая непосредственно участвует в уничтожении своими средствами поражения именно этих объектов по производству "Шахедов",

– подчеркнул военный эксперт.

Напомним, в Казани 14 января прогремели мощные взрывы. Оккупанты жалуются, что регион оказался под дроновой атакой. Пропагандистские телеграмм-каналы убеждали, что на территорию завода "Оргсинтез" "упали только обломки", однако кадры масштабного пожара свидетельствуют об обратном. О пострадавших в результате атаки в сети не сообщали.