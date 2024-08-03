"Вон он! Летит! Уезжайте! Максим, бл**ь!": россияне истерили и убегали от дронов в Орле

Дроны атаковали Орловскую область. Местные жители снимали пролет БПЛА на видео.

Ночью Россия подверглась массированной атаке дронов. Оккупанты заявили о якобы сбитии 75 беспилотников над семью регионами страны.

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"Может, это просто машины"

Как сообщили захватчики, Орловскую область атаковали 17 дронов. Еще ночью в сети начали писать о попадании двух беспилотников в многоэтажку в Орле. Паника и истерика россиян, которые слышат приближение БПЛА, а также момента прилета по жилому дому, попали на видео.

Удар БпЛА по дому в Орле: смотрите видео

Гул беспилотника и врезание в дом: смотрите видео

Россияне из соседних домов снимают взрыв: смотрите видео

Россиянка бьется в истерике из-за дрона: смотрите видео

Напомним, что этой ночью дроны ударили по военному аэродрому "Морозовск" в Ростовской области.