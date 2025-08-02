Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко и телеграм-канал "КиберБорошно".
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Чем занимаются предприятия "Электроприбор" и "Радиозавод"?
Андрей Коваленко рассказал, что "Радиозавод" в Пензе производит системы связи для армии России, включая комплекты для бронетехники, командно-штабными машинами и средствами ПВО.
Часть продукции – это защищенные цифровые каналы и боевые системы управления,
– пояснил руководитель ЦПД.
Относительно "Электроприбора" Коваленко отметил, что это – одно из ключевых предприятий России в сфере криптозащиты, оно производит шифраторы, защищенные модемы, коммутаторы для военных и разведывательных структур.
"Продукция идет в ВКС, ГРУ, ФСБ, космическую программу и другие критические контуры", – сказал лейтенант.
В телеграм-канале "КиберБорошно" добавили, что предприятие "Электроприбор" также производит:
- Системы управления огнем для танков и БТРов (в частности – модернизированных Т-72, Т-80, Т-90, БМП-3);
- Оптико-электронные и электромеханические узлы для прицелов, стабилизаторов оружия, систем наведения;
- Цифровые блоки управления, в том числе с микроконтроллерами и ПЛИС;
- Системы стабилизации и навигации (в том числе инерциальные блоки на гироскопах и акселерометрах);
- Системы управления приводами и серводвигателями, которые обеспечивают точное наведение вооружения.
К слову, кроме Пензы в России взрывы раздавались также и в Рязани и Новокуйбышевске. По предварительным данным, там под атаку попали нефтеперерабатывающий завод и нефтебазы.