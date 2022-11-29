В Белгород подвезли уже вторую партию "хлопка" за день
Под Белгородом второй раз за день слышны громкие взрывы. Первая партия "хлопка" была утром, вторая – после обеда.
Пророссийские телеграм-каналы, как всегда, сообщают о работе сил противовоздушной обороны, передает 24 канал.
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Сообщения о громких звуках над Белгородской областью появились в 11:17, уже в 13:55 сообщили о повторных звуках. В сети обнародовали фотографии, где видны следы в небе от взрывов.
"Хлопок" в Белгороде: последние новости
Накануне, 27 ноября, в Белгородской области также раздались взрывы. У Щебекино возникли проблемы с водой – остановка помповой станции случилась из-за скачка напряжения. Похоже, в Белгороде сработало "правило бумеранга". Губернатор Гладков стал рассказывать, что линия электропередач получила повреждения в результате обстрела. Обвинения традиционно звучали в сторону Украины.
Кстати, власти предупреждали, что россияне могут планировать провокацию на территории Белгородской области, в которой затем обвинят Киев. Российские пропагандисты уже начали распространять информацию о том, что ВСУ вроде бы могут вторгнуться в Белгородскую область.
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