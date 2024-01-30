Суммарно тревога звучала около 37 минут, после чего последовали отбои. В Полтавской области ситуация спокойная.

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Какая ситуация в Полтавской области после взрывов

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин рассказал, что громко в регионе было из-за очередной атаки, которую совершил враг.

По предварительной информации, попаданий на территории Полтавской области не зафиксировано,

– написал он.

Чиновник также призвал граждан Полтавской области, чтобы они в случае объявления воздушной тревоги обязательно находились в укрытиях. Пронин также сказал, что верит в наши Силы обороны, которые смогут прикрыть небо и землю от врага.

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