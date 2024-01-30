Сумарно тривога лунала близько 37 хвилин, після чого пішли відбої. Наразі у Полтавській області ситуація спокійна.

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Яка ситуація у Полтавській області після вибухів

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін розповів, що гучно в регіоні було через чергову атаку, яку здійснив ворог.

За попередньою інформацією, влучань на території Полтавщини не зафіксовано,

– написав він.

Посадовець також закликав громадян Полтавської області, щоб вони у разі оголошення повітряної тривоги обов'язково перебували в укриттях. Пронін також сказав, що вірить у наші Сили оборони, які зможуть прикрити небо і землю від ворога.

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