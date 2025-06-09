Обломки повредили ЛЭП: каковы последствия атаки БпЛА на Полтавщину

В ночь на 9 июня россияне осуществили массированный обстрел Украины. Вражеские "Шахеды" двигались и на Полтавщине, против них работала противовоздушная оборона.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Полтавской ОГА Владимира Когута.

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Что известно о последствиях атаки в Полтавской области

Обломки российского БпЛА упали в Миргородском районе Полтавщины. Была повреждена линия электропередач. Люди, к счастью, не пострадали. Благодаря подключению резервной линии питания электроснабжение восстановили очень быстро.

Энергетики оперативно восстановили электроснабжение благодаря резервной линии. Дальнейшие ремонтные работы запланированы в течение дня. Спасибо специалистам за работу,

– сообщил Владимир Когут.

Во время ночной атаки под массированным обстрелом была Ровенская область и, в частности, город Дубно. В регионе сбили десятки дронов и несколько ракет, вероятно, "Кинжалы". За ночь на Ровенщине воздушная тревога звучала дважды. О последствиях местные власти пока не сообщает. Во время атаки пострадал человек.

Ночью обстрелу подверглись и другие населенные пункты – Киев, Одесса, Самар на Днепропетровщине и Запорожье. По Харькову 8 июня россияне ударили двумя КАБами.