Интересно, что российские власти до сих пор не разглашают название парома. По данным СМИ, речь идет о "Акватрейдере", что сейчас называется "Конро Трейдер". Местные телеграм-каналы активно публикуют видео парома в огне, передает 24 Канал.

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В порту "Кавказ" горел паром

Пожар охватил "Конро Трейдер", а впоследствии оперштаб Краснодарского края сообщил, что поврежденный в порту "Кавказ" паром затонул. Сообщается, что на этом пароме было 30 топливных цистерн и около пяти членов экипажа.

В сети также отмечают, что "Конро Трейдер" – это единственный большой паром, который функционировал между Керчью и Россией.

В Краснодарском крае горел российский паром: смотрите видео

Стоит отметить, что пока украинская власть и военное командование официально не комментировали взрывы в порту "Кавказ".

Как горел "Конро Трейдер": в сети показали кадры

К слову, оккупанты утверждают, что слышали выход ракеты "Нептун" из Одесской области в сторону Крыма незадолго до атаки.