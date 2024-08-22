Цікаво, що російська влада досі не розголошує назву порома. За данними ЗМІ, йдеться про "Акватрейдер", що зараз зветься "Конро Трейдер". Місцеві телеграм-канали активно публікують відео порома у вогні, передає 24 Канал.

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У порту "Кавказ" палав пором

Пожежа охопила "Конро Трейдер", а згодом оперштаб Краснодарського краю повідомив, що пошкоджений у порту "Кавказ" пором затонув. Повідомляється, що на цьому поромі було 30 паливних цистерн і близько п'яти членів екіпажу.

У мережі також зазначають, що "Конро Трейдер" – це єдиний великий пором, який функціонував між Керчю та Росією.

В Краснодарському краї палав російський пором: дивіться відео

Варто зазначити, що наразі українська влада та військове командування офіційно не коментували вибухи в порту "Кавказ".

Як горів "Конро Трейдер": у мережі показали кадри

До слова, окупанти стверджують, що чули вихід ракети "Нептун" з Одещини у бік Криму незадовго до атаки.