Тернополь массированно атаковали "Шахеды": у части города пропал свет

Днем 1 мая российские войска массированно атакуют украинские города ударными беспилотниками. Под вражеским ударом оказался Тернополь.

Об этом сообщает корреспондент 24 Канала.

Смотрите также Били по энергетике и домам: в Николаеве есть пострадавшие после ночного террора "Шахедами"

Что известно о взрывах в Тернополе?

Незадолго до часа дня на Тернопольщине объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.

В 12:49 Воздушные силы сообщали о БПЛА в Хмельницкой области, которые двигаются в направлении Тернопольщины.

В 12.57 военные предупреждали об угрозе для города с востока.

Мер Тернополя Сергей Надал сообщил, что в направлении области и города движется большое количество вражеских БПЛА. "Пройдите немедленно в укрытие и оставайтесь там до отбоя", – написал глава города.

Начальник Тернопольской ОВА Тарас Пастух написал, что Тернопольщина, в частности, город Тернополь, находится в зоне повышенной опасности.

В 13:15 в Тернополе прогремели взрывы.

Серия взрывов была слышна и после 13:21.

Срочно перейдите в укрытие! Не пользуйтесь транспортом!

– призвал Надал горожан.

Обратите внимание! Мониторы сообщали об около 50 вражеских БПЛА, двигающихся на Тернополь.

В 13:29 Воздушные силы сообщили о движении новых дронов в направлении Тернополя.

В 13:32 мониторы пишут о движении более 20 БПЛА на Тернополь с востока.

В Тернополе временно остановили движение общественного транспорта из-за атаки дронов. Водители только довезут пассажиров до ближайших остановок.

Новая серия взрывов прогремела в 13:40.

В 14:15 прогремел еще ряд взрывов. Перед этим городской голова Сергей Надал сообщил, что в результате обстрела в части Тернополя исчезло электроснабжение. Говорится о микрорайонах: Канада, Центр, Новый мир и микрорайон Старый парк, а также часть массива Солнечный.

Дополнительную информацию Надал пообещал сообщить позже.

Заметим, что взрывы и работа ПВО звучали также в Киевской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областях.

Почему Россия атакует Украину посреди дня

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак в эфире 24 Канала объяснил, что дневные удары усложняют работу ПВО. После ночной атаки у военных нет времени отдохнуть, проверить технику или подготовиться к новой волне ударов.

Ступак подчеркнул, что Россия делает ставку на человеческий фактор – усталость операторов ПВО, задержку реакции и возможные ошибки из-за истощения. Именно на это, по его словам, рассчитывает враг, пытаясь прорвать защиту украинского неба.

Как пояснил военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала, у России достаточно дронов, чтобы совершать масштабные атаки, однако она не способна поднять тысячу беспилотников в воздух одновременно. Поэтому оккупанты вынуждены запускать их волнами в течение дня.

Вторая причина новой тактики – экономическое давление на Украину. Дневной воздушный террор оказывает влияние на работу транспорта, магазинов, торговых центров и других учреждений.

Из-за тревог останавливается общественный транспорт, закрывается бизнес, замедляется привычный ритм жизни. Пехньо подчеркнул, что ночные атаки больше истощали людей морально – из-за бессонницы, взрывов и постоянных походов в укрытие. Дневные же удары, хотя и могут меньше давить психологически, создают серьезную экономическую и инфраструктурную нагрузку на страну.