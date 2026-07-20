Об этом сообщают корреспонденты Суспильного и Александр Сенкевич.
Что известно о атаке на Запорожье?
Воздушную тревогу на территории региона объявили еще вчера вечером. Примерно в 04:59 в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении управляемых авиационных бомб и ударных беспилотников в направлении Запорожья с юга.
Незадолго до этого глава областной военной администрации Иван Федоров сообщал об угрозе ударов баллистическими ракетами по области. Уже через несколько минут появились первые сообщения о том, что в городе было громко.
В Запорожье раздались взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
На момент публикации местные власти, в частности ОГА, не обнародовали никакой информации о возможных последствиях российской атаки. Очевидно, что в случае появления дополнительных подробностей соответствующие данные будут сообщены позже.
Чем Россия нанесла удар по Николаеву?
В Николаевской области воздушную тревогу объявили примерно в 04:02 из-за активности вражеской тактической авиации на южном направлении. Около 04:58 в Воздушных силах сообщили о реактивном БПЛА на юге региона.
Вражеская цель направлялась в северном или северо-западном направлении. Впоследствии уточнили, что беспилотник двигался курсом на областной центр с юго-запада. Вскоре после этого мэр сообщил о взрывах в городе.
В Николаеве слышен взрыв,
– написал Александр Сенкевич.
Кстати, за несколько часов до этого Россия нанесла атаку на Одессу с помощью управляемых авиационных ракет. Мониторинговые каналы сообщали как минимум о нескольких высокоскоростных целях, направлявшихся в сторону города. Последствия атаки неизвестны.