Об этом сообщают корреспонденты Суспильного и Александр Сенкевич.

Что известно о атаке на Запорожье?

Воздушную тревогу на территории региона объявили еще вчера вечером. Примерно в 04:59 в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении управляемых авиационных бомб и ударных беспилотников в направлении Запорожья с юга.

Незадолго до этого глава областной военной администрации Иван Федоров сообщал об угрозе ударов баллистическими ракетами по области. Уже через несколько минут появились первые сообщения о том, что в городе было громко.

В Запорожье раздались взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

На момент публикации местные власти, в частности ОГА, не обнародовали никакой информации о возможных последствиях российской атаки. Очевидно, что в случае появления дополнительных подробностей соответствующие данные будут сообщены позже.

Чем Россия нанесла удар по Николаеву?

В Николаевской области воздушную тревогу объявили примерно в 04:02 из-за активности вражеской тактической авиации на южном направлении. Около 04:58 в Воздушных силах сообщили о реактивном БПЛА на юге региона.

Вражеская цель направлялась в северном или северо-западном направлении. Впоследствии уточнили, что беспилотник двигался курсом на областной центр с юго-запада. Вскоре после этого мэр сообщил о взрывах в городе.

В Николаеве слышен взрыв,

– написал Александр Сенкевич.

Кстати, за несколько часов до этого Россия нанесла атаку на Одессу с помощью управляемых авиационных ракет. Мониторинговые каналы сообщали как минимум о нескольких высокоскоростных целях, направлявшихся в сторону города. Последствия атаки неизвестны.