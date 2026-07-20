Об этом сообщают корреспонденты Суспильного.

Что известно о взрывах в Одессе?

Воздушную тревогу в Одесской области объявили примерно в 04:01. Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на южном направлении. Впоследствии уточнили, что речь идет об управляемых авиационных ракетах в акватории Черного моря.

Около 04:14 сообщили о движении целей в направлении Черноморска и Одессы. Впоследствии уточнили, что вражеские ракеты приближаются к областному центру. Уже через несколько минут появилась первая информация о том, что в городе было громко.

Взрыв прогремел в Одессе,

– говорится в сообщении.

Позже в Военно-воздушных силах сообщили о перемещении еще как минимум нескольких ракет и беспилотников в направлении вышеупомянутых городов. Впрочем, по предварительным данным, информации о повторных взрывах в областном центре пока нет.

Обратите внимание! Оперативные сообщения о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Напомним, незадолго до этого российские военные нанесли ракетный удар по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO, который перевозил зерно и выходил из зоны боевых действий. В результате атаки погибли 6 человек.