Взрывы прогремели на Запорожье вечером 20 февраля. Работает ПВО.

В области фиксируют БПЛА. Об этом сообщает председатель ОВА Иван Федоров.

Что известно о взрывах в Запорожье?

Российские дроны пытаются атаковать Запорожскую область весь вечер.

В частности, очередное предупреждение об опасности было в 20:54. БПЛА несколько раз менял направление движения.

Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– призвал Федоров в 21:00, отметив, что работает ПВО.

Впрочем, удалось ли сбить цель неизвестно. Позже БПЛА изменил направление движения в сторону Шевченковского района города Запорожье, а затем – в сторону Вознесеновского, еще позже – в направлении Хортицы.

Председатель ОВА сообщил, что повреждены и горят машины, также выбиты окна в многоэтажках.

Атака продолжается.

Последствия атаки на Запорожье / Фото ОВА

Обратите внимание! Кто нуждается в помощи, может обратиться:



– в городской колл-центр: 15-80 (050) 414 15 80 (067) 656 15 80

– на горячую линию Запорожской ОГА: эвакуация и помощь пострадавшим от вражеских атак +38 0800 331 630

