Взрывы прогремели на Запорожье
20 февраля, 21:02
3
Обновлено - 21:30, 20 февраля

Взрывы прогремели на Запорожье

София Рожик
Основные тезисы
  • Вечером 20 февраля в Запорожье прогремели взрывы, работает ПВО.
  • Зафиксировано возгорание автомобиля.

Взрывы прогремели на Запорожье вечером 20 февраля. Работает ПВО.

В области фиксируют БПЛА. Об этом сообщает председатель ОВА Иван Федоров.

Смотрите также Враг бил по Украине снова: ПВО сбила более 70% российских целей

Что известно о взрывах в Запорожье?

Российские дроны пытаются атаковать Запорожскую область весь вечер.

В частности, очередное предупреждение об опасности было в 20:54. БПЛА несколько раз менял направление движения.

Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– призвал Федоров в 21:00, отметив, что работает ПВО.

Впрочем, удалось ли сбить цель неизвестно. Позже БПЛА изменил направление движения в сторону Шевченковского района города Запорожье, а затем – в сторону Вознесеновского, еще позже – в направлении Хортицы.

Председатель ОВА сообщил, что повреждены и горят машины, также выбиты окна в многоэтажках.

Атака продолжается.

Последствия атаки на Запорожье / Фото ОВА

 

 

Обратите внимание! Кто нуждается в помощи, может обратиться:

– в городской колл-центр: 15-80 (050) 414 15 80 (067) 656 15 80 
– на горячую линию Запорожской ОГА: эвакуация и помощь пострадавшим от вражеских атак +38 0800 331 630

Последние атаки на Украину

  • Во время атаки в ночь на 20 февраля россияне нанесли удар одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 128 ударными БПЛА. Воздушные силы сбили/подавили 107 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 21 ударного БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых обломков на 1 локации.

  • А за день до этого ПВО было сбито/подавлено 100 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. Также было зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых на 3 локациях.