Взрывы прогремели на Запорожье
- Вечером 20 февраля в Запорожье прогремели взрывы, работает ПВО.
- Зафиксировано возгорание автомобиля.
Взрывы прогремели на Запорожье вечером 20 февраля. Работает ПВО.
В области фиксируют БПЛА. Об этом сообщает председатель ОВА Иван Федоров.
Что известно о взрывах в Запорожье?
Российские дроны пытаются атаковать Запорожскую область весь вечер.
В частности, очередное предупреждение об опасности было в 20:54. БПЛА несколько раз менял направление движения.
Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– призвал Федоров в 21:00, отметив, что работает ПВО.
Впрочем, удалось ли сбить цель неизвестно. Позже БПЛА изменил направление движения в сторону Шевченковского района города Запорожье, а затем – в сторону Вознесеновского, еще позже – в направлении Хортицы.
Председатель ОВА сообщил, что повреждены и горят машины, также выбиты окна в многоэтажках.
Атака продолжается.
Последствия атаки на Запорожье / Фото ОВА
Обратите внимание! Кто нуждается в помощи, может обратиться:
– в городской колл-центр: 15-80 (050) 414 15 80 (067) 656 15 80
– на горячую линию Запорожской ОГА: эвакуация и помощь пострадавшим от вражеских атак +38 0800 331 630
Последние атаки на Украину
Во время атаки в ночь на 20 февраля россияне нанесли удар одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 128 ударными БПЛА. Воздушные силы сбили/подавили 107 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 21 ударного БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых обломков на 1 локации.
А за день до этого ПВО было сбито/подавлено 100 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. Также было зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых на 3 локациях.